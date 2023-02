Lionel Messi se lesionó y es duda para el cruce de Champions League entre PSG y Bayern Múnich

Este jueves se encendieron las alarmas en el París Saint-Germain (PSG) porque según informó el sitio L’Equipe, uno de los portales más prestigiosos de Francia, Lionel Messi sufrió una lesión en el partido ante Olympique Marsella y por lo tanto no será convocado para el encuentro contra el Mónaco del sábado. La gran duda por estas horas es si llegará para el compromiso de la próxima semana ante Bayern Múnich por la Champions League.

“El argentino está afectado en los isquiotibiales”, señala el artículo que no aclara el grado de la lesión, aunque si se analiza su presencia en el cotejo del martes, quiere decir que no sería un cuadro grave. La dolencia la sintió en la derrota 2-1 del conjunto parisino frente al Olympique Marsella en el que fue titular, lució la 10 en la espalda, pero no pudo evitar la eliminación en la Copa de Francia.

El PSG, líder de la Ligue 1, debe medirse el martes frente al Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Champions League y el entrenador, Christophe Galtier aún no sabe si podrá contar con Kylian Mbappé, otra de sus estrellas que también está con dolencias. Kiki sufrió una lesión muscular en el muslo izquierdo el 2 de febrero, en la victoria de su equipo frente al Montpellier.

Es evidente que el técnico a decidido resguardar a Messi el fin de semana, ya que en una hipotética derrota contra el Mónaco el sábado, el equipo seguirá siendo puntero del torneo doméstico, en el que le lleva ocho puntos a sus escoltas: Olympique Marsella y Lens. En cambio, el cruce por Champions League es crucial para el futuro del equipo que tiene como principal objetivo alzarse con el trofeo continental, aún ausente en sus vitrinas.

Hasta el momento no ha habido un parte médico del PSG sobre la salud del argentino, aunque en las imágenes que compartió en redes sociales sobre la práctica de este jueves, no mostró que La Pulga haya participado.

Luego de un muy buen arranque de temporada del conjunto parisino bajo el mando de Galtier (en la segunda mitas de 2022 no perdió y apenas empató cuatro partidos), este año ha iniciado de la peor manera ya que no sólo fue eliminado de la Copa de Francia esta semana, sino que además ha sumado dos caídas y una igualdad en seis presentaciones en la Ligue 1. Por eso, hay preocupación por lo que pueda pasar en la serie ante el cuadro alemán cuya ida se disputará el martes y la revancha el 8 de marzo en Múnich.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram