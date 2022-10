Lionel Messi: “Para nosotros es muy difícil estar tranquilos antes del Mundial”

El astro rosarino, además, sostuvo que Brasil y Francia son los máximos candidatos a quedarse con la Copa del Mundo.

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, confesó en las últimas horas que es “muy difícil estar tranquilos” en la previa de una Copa del Mundo, porque esta es una competencia “en la que se tienen que dar muchas cosas para salir campeón”.

“Para nosotros, los argentinos, es difícil estar tranquilos. Siempre somos los mejores, los candidatos, pero no siempre fue así. Y un Mundial es muy difícil. Se tienen que dar muchísimas cosas para ser campeón”, le dijo Messi a DirecTV, en el adelanto de una entrevista que se emitirá en las próximas horas.

“Hay muchas selecciones que quieren lo mismo que nosotros y si no estamos bien, hay muchas que estarán mejor”, vaticinó. Y sobre ese puntos sostuvo que “hoy en día los candidatos son los grandes seleccionados como Alemania, Brasil, Francia, Inglaterra y España”.

“Pero si me tengo que quedar con dos, Brasil y Francia son los grandes candidatos para este Mundial, y de los dos, me quedo con los franceses, ya que más allá de haberse quedado afuera en la última Eurocopa, tiene unos jugadores impresionantes como mi compañero en PSG, Kylian Mbappé, y una idea de juego muy clara”, destacó.

