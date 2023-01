Lionel Messi, Julián Álvarez, Lionel Scaloni, Dibu Martínez y la hinchada argentina, nominados al Premio The Best 2022

Cuatro jugadores de la Selección Argentina compiten por el premio de la FIFA tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.

a FIFA anunció los nominados al premio The Best y en la lista figuran cuatro integrantes de la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022. Se trata de Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano Martínez y Lionel Scaloni.

La terna al mejor jugador la completan Neymar (Brasil/PSG), Karim Benzema (Francia/Real Madrid), Kylian Mbappé (Francia/PSG), Erling Haaland (Noruega/Borussia Dortmund y Manchester City), Luka Modric (Croacia/Real Madrid), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Múnich y Barcelona), Vinícius󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Junior (Brasil/Real Madrid), Jude Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund), Kevin De Bruyne (Bélgica/Manchester City), Mohamed Salah (Egipto/Liverpool), Sadio Mané (Senegal/Liverpool y Bayern Múnich) y Achraf Hakimi (Marruecos/PSG).

Dibu Martínez (Argentina/Aston Villa), en tanto, compite en la sección a mejor arquero contra Alisson Becker (Brasil/Liverpool), Yassine Bounou (Marruecos/Sevilla), Thibaut Courtois (Bélgica/Real Madrid) y Ederson (Brasil/Manchester City).

Mientras que Scaloni (Argentina/Selección Argentina) hará lo propio frente a Carlo Ancelotti (España/Real Madrid), Didier Deschamps (Francia/Selección de Francia), Pep Guardiola (España/Manchester City) y Walid Regragui (Marruecos/Selección de Marruecos).

La votación pública se cerrará el 3 de febrero: todos los candidatos han sido seleccionados por un panel de expertos de la FIFA, en reconocimiento a los logros alcanzados entre el 8 de agosto de 2021 y el 18 de diciembre de 2022.

La carrera de los futbolistas argentinos nominados a ganar el premio The Best de la FIFA

Lionel Messi: Fue nombrado como el mejor jugador del Mundial de Qatar 2022, donde convirtió siete goles, incluidos dos en la final ante Francia. Tiene un gran rendimiento en el inicio de su segunda temporada en PSG.

Julián Álvarez: Fue transferido de River a Manchester City y se ganó la titularidad en la Selección Argentina a raíz de su gran rendimiento y la lesión de Lautaro Martínez. Anotó cuatro goles en Qatar 2022, su estreno mundialista.

Emiliano Martínez: Nombrado como el mejor arquero del Mundial de Qatar 2022. Fue clave en la Selección Argentina durante las tandas de penales ante Países Bajos y Francia, y en dos atajadas clave: al australiano Garang Kuol en tiempo cumplido y al francés Kolo Muani durante el tiempo reglamentario de la final.

La carrera de los entrenadores nominados a ganar el premio The Best de la FIFA

Lionel Scaloni: ganó la Copa América 2021, la Finalíssima 2021 y el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. Tuvo un récord de 36 partidos invicto.

Pep Guardiola: ganó la Premier League con Manchester City. Fue segundo en la edición de estos premios en 2019 y tercero en 2021.

Carlo Ancelotti: ganó La Liga de España y la Champions League, entre otros triunfos.

Didier Deschamps: logró el subcampeonato en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Francia. Ganó este premio en 2018.

Walid Regragui: salió cuarto en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Marruecos, la gran revelación.

