Lilian Marolo saludó a los trabajadores en su día a través de su cuenta personal de Facebook

La presidenta del Partido Participación Ciudadana Lilian Marolo saludó este viernes en su día a los trabajadores y dejó en claro que Sabíamos que iniciada esta pandemia del COVID-19, y ante esta crisis dijo que las mayores repercusiones se las llevarían los trabajadores. Por eso, propone un proyecto de ley que impida el despido por ‘necesidades de la empresa’ o ‘fuerza mayor’. El Estado tiene la capacidad de endeudarse y apoyar a las pymes a pagar sueldos, como las grandes empresas tienen ganancias millonarias para cubrir los gastos», También expreso ¡Feliz #DíaDelTrabajador! Que Con el esfuerzo y las ganas que le ponemos todos los días generamos más oportunidades para todos. Sigamos empujando para adelante Chaqueños. Afirmó la dirigente Lilian Marolo, en su cuenta de la red social

