Lilian Marolo Saluda a todos los Maestros en su día

La instrumentadora quirúrgica Lilian Marolo saludó esta Mañana a los docentes en su día. Lo hizo a través de sus redes sociales. En la ocasión, Marolo expresó: “En el Día del Maestro quiero hacerles llegar a todos los docentes, a todos aquellos que trabajan en la escuela, a la comunidad educativa, a los auxiliares de servicio, al personal no docente, un afectuoso y cálido saludo y abrazo por todo lo que hacen diariamente por los alumnos, a nuestros queridos Maestros y Maestras, quienes nos mostraron el camino y nos acompañaron en nuestros primeros pasos hacia el futuro, los honramos de corazón. Gracias por la esperanza por lo aprendido y, sobre todo, por su vocación y cariño. Feliz #DíaDelMaestro!

