Líderes mundiales felicitaron a Milei por el triunfo de LLA en las elecciones legislativas

La victoria del presidente Javier Milei tuvo repercusiones en el ámbito nacional. A parte de las felicitaciones de su par de Estados Unidos, Donald Trump, también se expresaron la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, entre otros líderes .

La líder italiana señaló en su cuenta de X: «¡Felicitaciones amigo mío! @Javier Milei». Ambos son ceranos y referentes de la derecha internacional, al igual que Orbán, quien indicó: «Felicidades, presidente @JMilei, por tu notable victoria! Hungría y Argentina comparten un profundo respeto por la libertad y la sobernía; esperamos continuar nuestra sólida alianza con un verdadero patriota. ¡Viva la Libertad!»

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó en X: «Mi querido amigo Presidente Javier Milei, Sara y yo, y el Estado de Israel le enviamos a usted y al pueblo argentino nuestras más cálidas felicitaciones por su extraordinaria victoria en las elecciones de ayer».

Por su parte, el líder del partido español de derecha Vox, Santiago Abascal, aseguró: «Enhorabuena, querido amigo y Presidente @JMilei por tu victoria histórica y rotunda que demuestra el amplio respaldo del pueblo argentino a tus políticas frente al globalismo, la mentira y la izquierda criminal«.