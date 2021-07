Leandro el kinesiólogo que enorgullece a su padre albañil y su madre ama de casa

Reside en una humilde vivienda en un populoso barrio en Corrientes. Su madre es ama de casa y su padre albañil. Tiene siete hermanos y con mucho sacrificio logró el tan ansiado título de kinesiólogo.

Leandro tiene siete hermanos. Su madre es ama de casa y su padre es albañil. Su historia de vida está marcada por la lucha, el sacrificio y la perseverancia. Feliz compartió en las redes sociales cómo la familia celebró orgullosa el título de kinesiólogo que obtuvo.

Reside en el barrio Arazaty en la ciudad de Corrientes. Durante un largo tiempo Leandro trabajó a la par de su papá como albañil pero con el paso de la carrera se abocó a estudiar y logró finalmente recibirse de kinesiólogo.

“El paso por la facultad me dejó muchas experiencias y personas. Realmente es algo que me cambió, no solamente por la posibilidad de progresar en mi calidad de vida sino también de crecer como persona. Me enriqueció el roce con personas de otros lugares, culturas, costumbres y también clases sociales”, comentó feliz Leandro.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir