Le sacaron el título al alumno que festejó su recibida disfrazado de “víctima de femicidio”

Tomás Vidal se reunió con las autoridades de la Universidad Siglo 21 quienes dispusieron que deberá rehacer su tesina y también asistir a un seminario sobre género.

Tomas Vidal, un alumno de la universidad de Siglo 21 se recibió hace muy poco como licenciado en Comercio Internacional y no encontró mejor manera que disfrazarse de víctima de femicidio, es decir, que no encontró mejor forma que celebrar su título, burlándose de las mujeres que son asesinadas en contextos de violencia de género.

El joven se sacó fotos envuelto en plástico, con una soga en el cuello, un pañuelo verde identificado con el colectivo que reclama la legalización del aborto y la frase “La culpa no era mía”, Vidal intentó simular que era una mujer muerta. Esta actitud generó el repudio inmediato de diferentes usuarios de redes sociales y organizaciones feministas, al punto tal de que el nombre de este universitario se volvió trending topic.

Tras la viralización de las fotos, la Universidad Siglo 21 decidió finalmente sacarle el título al joven que deberá rehacer su tesina y también asistir a un seminario de género en dicha institución.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir