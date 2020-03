Le robaron su moto hace dos meses y cree que la policía no hizo nada para recuperarla

Una enfermera con domicilio en el barrio Milenium denunció el pasado 19 de enero la sustracción de su motocicleta desde la vereda de su domicilio. En la baulera de la moto tenia además su billetera con varias documentaciones y también su teléfono celular.

Mónica Rodríguez dijo además que luego de la denuncia fue en varias oportunidades a la Comisaria Tercera para saber si había novedad de su moto, pero no obtuvo respuesta alguna. Luego fue nuevamente a la Comisaria a realizar una ampliación de su denuncia identificando a las personas que tendrían su moto y que viven en el mismo barrio, pero asegura la mujer que la policía nunca hizo nada y cuando fue nuevamente a la Comisaría Tercera fue atendida por el oficial Cuesta quien la atendió de muy mala manera. “Entregue toda la información necesaria para que recuperen mi moto pero no hicieron nada”, dijo la mujer.

Comento que luego fue su hermano a hablar en la Comisaria pero “tampoco obtuvo respuesta alguna, a pesar que el ofreció todo tipo de colaboración para que puedan recuperar mi moto”

Solo espera algún tipo de respuesta, es por eso que recurrió a los medios de comunicación. “Es mi medio de movilidad, necesito la moto que me robaron, se que en varios procedimiento recuperaron varias motos, se movieron, pero yo no corri con la misma suerte. Solo pido que investiguen, como lo hacen con otros casos y puedan dar con mi moto”, pidió la mujer.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir