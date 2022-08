Le pegaron en la escuela por “linda, chetita y tener el pelo limpio”

La estudiante ya había recibido amenazas. La madre había pedido el pase por los reiterados hechos de violencia.

Una alumna de 4to años del Colegio Nacional N°1 de Paraná recibió una fuerte golpiza por parte de una estudiante más chica, quien afirmó agredirla por “linda, chetita y por tener el pelo limpio”.

“De la escuela, lamentablemente como mamá no tengo respuesta. No existen las sanciones disciplinarias; las menores firman un acta compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido, los padres también lo hacen, pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual”, aseguró la madre de la alumna agredida a La Radio de UNO (88.7 La Red Paraná).

Hay varias víctimas y la agresora está acompañada de un par de chicas más, también de la misma edad. “Éstas alumnas son menores y tienen vínculo familiar, por eso siempre andan juntas y además tienen otras dos menores que las ayudan”, contó la madre de otra chica atacada.

“Tenemos conocimiento que no solo amenazan a sus compañeros, sino también a docentes, tanto de las menores expuestas como de sus progenitores, quienes han tenido varias situaciones de violencia fuera y dentro de la Institución”, lanzó la madre de la víctima al mismo medio

A la vez detalló: “La madre de las chicas golpeó a otra mamá fuera de la institución. Además, insulta, grita y amenaza. Es lógico que las hijas actúen de la misma manera. Pidieron intervención del Copnaf por un hecho concreto, brindó respuesta al pedido 25 días más tarde. En ese lapso había cinco chicos más agredidos”, relató la madre de la víctima al mismo medio.

“Porque era linda, chetita y tenía el pelo limpio, me dijo. La otra apuntó a la familia que tiene mi hija”, fue la respuesta que le dio la agresora cuando le preguntó por qué lo había hecho.

