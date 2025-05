Le mentía a su mamá para poder estudiar y ahora es una de las dos maestras de todo el paraje: “Cumplí mi sueño”

Sin embargo, en 2023 Fátima logró recibirse de docente y ahora trabaja en la escuela rural en la que completó sus estudios primarios. A esa escuela van 16 alumnos del pueblo y todos esos chicos están a cargo de dos maestras, ya que se trata de una escuela plurigrado.

“Sin la ayuda que me dieron no hubiera podido cumplir mi sueño”, admite Fátima. Se refiere a la Fundación Grano de Mostaza, que otorga becas y acompañamiento a niños y jóvenes en zonas rurales para que terminen la secundaria y accedan a la universidad.

Así, cuando cumplió 12 años, se mudó a la casa de sus tíos, en Cachi, y todos los meses recibía una beca con la que podía comprarse útiles y pagar las fotocopias, otros materiales de estudio y artículos para su higiene personal. También concurría a clases de apoyo y talleres que buscan fortalecer habilidades socioemocionales, como la autoestima, todos organizados por la fundación. Además, un miembro de Grano de Mostaza la llamaba por lo menos una vez por mes para motivarla para que siguiera estudiando y ofrecerle la ayuda que necesitara.

“Igual, no todo fue color de rosas. Me resultó muy difícil estar lejos de mi familia siendo tan chica. Extrañaba mucho”, cuenta Fátima. Durante el verano o los fines de semana, aprovechaba que no tenía que ir a la escuela para trabajar como niñera o empleada doméstica. El dinero que ganaba lo usaba para “comprarse sus cosas”, más que nada mudas de ropa para ir al colegio.

Una vez que terminó el secundario, se volvió a mudar. Esta vez, alquiló una pieza en Seclantás, un pueblo a 25 kilómetros de su casa, que pagaba con el dinero que ganaba con su trabajo como cuidadora y empleada doméstica. Allí quedaba el terciario en donde se recibió de docente.