Le hackearon la cuenta bancaria a Soledad Aquino y se robaron todo su dinero

Según contó, todo comenzó con un problema con su cuenta de Netflix. Tras comunicarse a un número para que se lo solucionaran,

“Me fueron pidiendo datos de mi pago, me hackearon la cuenta del banco y extrajeron lo que me quedaba ¡No atiendan a nadie!”, alertó Aquino a sus seguidores de Instagram.

Aquino, que viene de pasar un mal momento con su hija Candelaria Tinelli, había preocupado a sus seguidores a principios de mes con una publicación en la que hablaba de su situación económica.

“Gente divina que me da tanto amor incondicional en este espacio… les pido si alguien me da algún trabajo. A mi ex le pido hace 20 años y no tiene. Y no me puede ayudar. Mis hijas tampoco. Tienen muchos gastos….”, decía parte del mensaje.