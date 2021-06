Laura Fernández hizo una evaluación de la Marcha de Comerciantes Autoconvocados realizada en Sáenz Peña

Sáenz Peña.- Laura Fernández profesora y directora del GYM de Avenida 33 entre 0 y 00 de Sáenz Peña se refiere a la marcha de Comerciantes Autoconvocados realizada en la jornada del lunes 31 de Mayo.

En una entrevista con Chaco Noticias, Laura Fernández expresó:

“Necesitamos que se difunda y se sepa que los comercios estamos unidos, ya que nos vemos perjudicados ante las nuevas medidas de restricciones. Necesitamos pagar alquiler, impuestos y además mantener a nuestra familiar, entonces ¿Cómo lo haremos?. Ayer se realizó la marcha y pudimos notas la cantidad de comerciantes apoyando el cambio de medidas para revertir nuestra situación. Somos totalmente conscientes que hay un virus, sabemos que los contagios suben, que hay protocolos que cumplir y lo venimos haciendo hace tiempo. En el caso de los gimnasios, estuvimos cerrados cinco meses, pagando un alquiler que no ocupábamos, y ahora necesitamos recuperar lo que se perdió. Se retoman las actividades, la gente regresa y luego otra vez nos cortan el trabajo y los cliente después ya no quieren regresar.”

“Se comprobó que de ninguna institución de este tipo salió un solo infectado, ni de gimnasios, ni lugares de eventos. Se trabaja con todo el protocolo, con el número de gente adecuada para el espacio determinado. En una cancha, en un gimnasio, hacer actividad física ayuda a elevar las defensas a fortalecer el sistema inmunológico, además logran salir del estrés. Necesitamos trabajar aunque sea en el horario mínimo. Deben darse cuenta que el enfoque con estas medidas que ellos están teniendo, no esta resultando ¿por qué? por que los contagios siguen estando y además aumentando, las fiestas clandestinas sigue habiendo, es decir que los contagios se dan por la falta de consciencia de la sociedad al estar realizando aglomeraciones. Tuvimos reuniones, presentamos nuevos protocolos, escuchamos a doctores que nos informaron, aprendimos a hacer asistencia de RSP, es decir, estamos al pie del cañón con la pandemia, pero necesitamos trabajar y que nos consideren útiles y no como foco de contagios, que nos consideren parte de la salud y no como causantes de contagios. Nuestras actividades ayudan a gente obesa, con hipertensión, diabetes, estrés, depresión, lo que menos somos es un foco de contagios.”

“Necesitamos seguir en conjunto con todo el equipo de comercios. Los gimnasios nunca fueron importante para muchos a nivel nacional. En si, los gimnasios no somos gente comercio, somos gente de salud, pero agradecemos grandemente a todo la gente de comercio que nos da lugar y nos apoya para así lograr generar nuestros ingresos y mantener nuestras familias.”

