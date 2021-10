Las vacunas contra Covid para niños, SON TODO RIESGO, CERO BENEFICIO

“Es hora de empezar a cuestionar todo si queremos que la verdad salga a la luz”, subrayó Ballan en una entrevista, aunque desde hace tiempo viene bregando para concientizar y cambiar el curso de esta crisis inédita. “He dedicado el último año y medio a luchar contra estas políticas anticientíficas y la pérdida de nuestras libertades y, sobre todo, de nuestra dignidad humana”, aseguró la especialista, miembro del comité ejecutivo de Panda (Pandemics Data & Analytics), quien ha mostrado además un especial interés por la defensa de los más pequeños como autora de la “Declaración para la protección de los niños y los jóvenes frente a la respuesta al covid-19”.

Y es que, según relató, su principal motivación son sus hijos. “Dentro de veinte años, si es que sigo viva, quiero poder mirarlos a los ojos y decirles que he hecho todo lo posible para darles un mundo mejor, que no fui una espectadora silenciosa. Porque las cosas malas ocurren cuando la gente buena no hace nada”, remarcó.

Con el objetivo de generar conciencia e intentar detener las acciones sin fundamento científico que ya han causado múltiples daños, Ballan ha utilizado todos los medios posibles, no solo desde su blog personal y su cuenta de Twitter sino que además es autora de numerosas columnas publicadas en distintos medios y hasta ha enviado cartas a Tedros Adhanom, presidente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pidiéndole que detenga el pánico masivo, y a la Corte Penal Internacional de La Haya, solicitando que se investigue la respuesta de la OMS frente al covid-19.

Su más reciente preocupación se centra en la inoculación de los niños y los más jóvenes con las vacunas anticovid, dado que según subrayó los niños tienen casi cero chances de morir a causa del covid por lo que no tiene ningún sentido que corran el riesgo de aplicarse vacunas experimentales.