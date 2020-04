Las pymes necesitan más que antes apoyo y medidas diferenciales, ante el impacto de la extensión de la cuarentena

El aislamiento social, preventivo y obligatorio aseguran que producirá cambios todavía impensados, y sin poder dimensionar en todos los órdenes de la estructura social, política, gremial empresaria, sindical y de la sociedad toda.

“Mientras se prorroga también la incertidumbre y no se sabe cuándo se regresará al normal funcionamiento de las actividades, la cadena de pagos se rompió, el dólar blue se disparó, de $84.75 hasta tocar los $120, y con esto, un desmedido aumento de insumos y falta de precios de referencia”, detallaron.

El peso de la masa salarial en una Pyme representa en promedio el 37,7% de su estructura de costos, con mayor impacto que en las grandes empresas. Es por eso que, desde CAME reclaman el 100% de subsidio de los salarios para empresas de hasta 40 empleados.

“Para las MyPYMES el pago del costo del alquiler de un local, sin poder abrir las persianas, lo lleva directo a la quiebra. Desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a las cero horas del pasado viernes 20 de marzo, dejó en jaque a un sinfín de rubros y actividades”, puntualizó.

