Las pymes Chaqueñas esperan nuevas medidas para el sector

Luego de que el presidente Alberto Fernández reconociera ante legisladores opositores que la ayuda a las pymes no funcionó como se esperaba y anunciara que prepara nuevas medidas para el sector, el titular de Federación Económica del Chaco, José Luis Cramazzi aseguró que esperan una mirada especial que permita al sector salir del ahogo económico que viven producto de la cuarentena por el coronavirus.

“Las pymes somos las mayores generadoras de empleo del país y por ende mantenemos activa la economía”, afirmó el dirigente, quien a su vez, celebró que el primer mandatorio nacional reconociera a diputados por teleconferencia, que el programa de asistencia para el sector fue insuficiente.

En esta línea, pidió la solidaridad de los bancos al sostener que “en este momento tienen que apoyar al sector, sin crédito sabemos que a las pymes le quedan muy pocas semanas de vida, pero créditos con una tasa razonable”.

“Desde un primer momento dijimos que ese crédito anunciado por Nación era inviable, más allá que desde el Gobierno provincial hubo un anuncio que se bonificaría la mitad de la tasa pero verdaderamente los bancos privados no se aggiornaron para acompañar al sector”, se lamentó Cramazzi.

Asimismo, indicó que “tenemos unas 500 mil pymes en Argentina, de las cuales unas 300 mil corren riesgo de quiebra y/o despidos de sus empleados por la ruptura de la cadena de pagos que causó la cuarentena”.

Por otra parte, se refirió al anuncio de la reestructuración de la deuda externa tanto a nivel nacional como provincial. “Así como buscan reestructurar la deuda, bajar intereses, quitas y plazos para pagar, queremos que tengan esa misma mirada para las deudas fiscales del sector pyme que verdaderamente muchas veces son confiscatorias por los intereses que aplican”, destacó.

De esta manera, el empresario remarcó sobre la importancia de la equidad entre el sector público y el privado: “Pedimos que el gobierno acompañe a pagar sueldos del sector privado, como los profesionales, a los de cuenta propista, comercios y los pequeños talleres tener igualdad con el sector público”.

