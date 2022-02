Las opciones “ocultas” de Netflix que pocos conocen

La plataforma permite varias formas de personalización de la cuenta para que los usuarios se sientan más cómodos navegando en ella

Netflix es una de las plataformas de streaming preferida en todo el mundo y a pesar de llevar muchos años en el mercado, es posible que sus usuarios desconozcan algunas “funciones ocultas”.

La plataforma se aprende los gustos de los usuarios para hacer recomendaciones de programas o películas acorde a sus interesantes, sin embargo, esto puede resultar contraproducente ya que termina ocultando contenido, dando por hecho que los espectadores no tienen más gustos.

QUITAR “SEGUIR VIENDO”

Para quienes prefieren buscar por su cuenta contenido y no quieren que Netflix les haga el trabajo pueden ir a la barra de opciones para desactivar la opción “Seguir viendo”; esta se puede reactivar en cualquier momento.

De ese modo al finalizar una película o serie la plataforma ya no recomendará inmediatamente otra cosa, según los gustos del usuario.

ELIMINAR EL HISTORIAL

Para no dejar rastro de lo que se ha visto, tanto para “engañar” a Netflix como quedar bien con otra persona -quizá un chico no quiere que su novia sepa que solo ve chick flicks-, se puede eliminar el historial.

Para hacerlo se debe ingresar a Cuenta en la versión de escritorio de Netflix, hacer clic en la imagen de perfil del que se quiere eliminar el historial, seleccionar el apartado de Actividad de visualización, luego Ver y ahí elegir Ocultarla toda.

MODIFICAR EL ASPECTO DE LOS SUBTÍTULOS

Para quienes los subtítulos de default no le convienen y prefieren que sean más grandes o de otro modo pueden buscar en la configuración la opción Aspecto de los subtítulos y ahí cambiar la fuente, el tamaño de texto, si se desea agregar sombreado o si se prefiere con fondo. Solo se deben guardar los cambios antes de salir.

QUITAR LA REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA

Esas personas que se molestan con al reproducción automática de Netflix, pueden desactivar la función en la Configuración de reproducción para que al terminar un capítulo de una serie no inicie el otro a los pocos segundos y tengan todo el control de lo que van a ver.

BLOQUEAR EL PERFIL DE OTROS USUARIOS

Para los miedosos que no quieren que alguna de las personas con las que comparte la cuenta entre a su perfil o usen su perfil y luego Netflix empiece a recomendarle cosas que no le gustan, pueden “Bloquear el perfil”.

Lo que se debe hacer en entrar a la configuración y buscar la opción Bloqueo de perfil, ahí la plataforma pedirá reingresar la contraseña, tras ello permitirá establecer un código para bloquear. Solo los que tengan la clave podrán ingresar al perfil.

USAR EXTENSIONES

Esta opción solo está disponible para Netflix Web para que las extensiones funcionen. Algunas permiten ver las reseñas de críticos para darse una idea más clara sobre un título (Netflix Enhancer) o para ver junto a varias personas que están en diferentes ubicaciones una serie (Netflix Party Home, que deben instalar todos), entre otras que se pueden buscar en la tienda de extensiones como Chrome web Store.

NETFLIX TRAE MÁS VIDEOJUEGOS Y SUMA UNA NUEVA ALIANZA

En el 2021 llegó el ingreso formal de Netflix al mundo del gaming con la presentación de su propio apartado de videojuegos mobile. A partir del lanzamiento, todos los usuarios que ya forman parte de sus servicio de suscripción pueden acceder a una serie de títulos que están incluidos en su membresía. De esta manera, la plataforma tomó una decisión que acompaña todo el proceso de desarrollo de producciones basadas en juegos que cada vez cuentan con más ofertas dentro de su catálogo.

Ahora dieron un nuevo paso ya que firmaron una asociación con la agencia canadiense RocketRide Games (RRG) con el objetivo de sumar más juegos en el futuro. Dominoes Cafe y Knittens, dos de los títulos de RRG que los suscriptores ya pueden encontrar en el apartado, se sumaron en diciembre, por lo que esta alianza va a permitir ampliar todavía más su presencia en la nueva sección, que no incluye publicidad ni contenidos pagos por ahora.

