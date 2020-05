Las oficinas de ANSES seguirán cerradas en cuarentena

La apertura de las delegaciones se realizará según las regiones y localidades, ya que depende de la circulación del virus en cada una de ellas.

Desde la semana pasada, las oficinas se abrieron solo para el personal, por turnos y con medidas de seguridad e higiene, lo que permitió poner al día gran cantidad de trámites que habían quedado sin curso, al momento de declararse la cuarentena.

