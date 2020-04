Las muertes que produce el coronavirus en Argentina

Este miércoles, fallecieron tres personas por coronavirus un hombre en Neuquén y otro en la Ciuadad de Buenos Aires. Y cerca del mediodía, se conoció de la muerte de una mujer de 61 años, en Tucumán.

El neuquino que vivía en Loncopué, murió en el hospital Zapala, donde permanecía internado hace días atrás, convirtiéndose en la cuarta persona que fallece por Covid 19 en esa provincia.

En el último parte médico del hospital Zapala, se indicaba que el paciente de 64 años se encontraba “en cuidados críticos con requerimiento de asistencia respiratoria”, según informa La Mañana de Neuquén .

En tanto, el hombre fallecido en la Ciudad de Buenos Aires tenía 68 años y estaba internado en la clínica Zabala.

La mujer de 61 años vivía en la provincia de Tucumán y se encontraba hospitalizada en el Sanatorio 9 de Julio, desde el pasado 31 de marzo, ya que presentaba insuficiencia respiratoria. Finalmente, falleció este miércoles, por una falla multiorgánica y sock séptico.

