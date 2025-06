Las Garcitas: denuncian a un hombre por agredir con «chicotazos y palazos» a su perro

Un nuevo caso de presunto maltrato animal generó indignación en la localidad de Las Garcitas. La proteccionista María Aguirre denunció públicamente que un hombre somete desde hace más de un año a su perro a agresiones físicas y abandono, «sin que hasta el momento la Justicia haya actuado de manera efectiva».

Según relató Aguirre, la situación fue denunciada el pasado miércoles 18 de junio en la comisaría local, tras reiterados llamados de vecinos que afirmaron haber escuchado y presenciado cómo el dueño golpeaba al animal con «chicotazos y palazos». La denuncia fue elevada a la Fiscalía Rural de San Martín, a cargo de la doctora Noelia Miño.

El maltrato no es solo no darles de comer. Este perro sufre maltrato físico y psicológico. Tenemos un video en el que se escucha cómo llora. Y hay testigos, pero nadie quiere involucrarse por miedo», señaló la proteccionista en diálogo con Diario Chaco.

Cinco días después de la denuncia, personal policial y una veterinaria concurrieron al domicilio del denunciado. Sin embargo, según informó Aguirre, el operativo no incluyó contacto directo con el animal. «Solo lo observaron a través del tejido, porque el dueño no estaba. Yo pregunto: si había orden de allanamiento, ¿por qué no lo buscaron o esperaron para revisar al perro como corresponde?», reclamó.

Aguirre manifestó su malestar por la falta de información oficial: «Intenté hablar con la fiscal, pero no me dio ninguna respuesta. Supongo que están en etapa investigativa, pero ya tuvimos muchas denuncias que terminaron archivadas».

El caso fue derivado a la Fiscalía Rural Ambiental, que cuenta con veterinarios propios y es responsable de este tipo de intervenciones en la jurisdicción de San Martín. No obstante, aún no se ha confirmado si se tomará una medida concreta en torno al animal ni sobre el propietario denunciado.