Las Breñas : Recuperaron herramientas que sustrajeron de un camión

Este lunes a eso de las 19, los efectivos de la Comisaría Las Breñas fueron informados de la sustracción de varias herramientas, documentación, una garrafa y prendas de vestir de un camión Fiat 619, que se encontraba estacionado en el barrio Fuerte Esperanza.

Los uniformados comenzaron sus investigaciones que los dirigieron hasta la casa de un sospechoso en el mismo barrio. Al llegar a la vivienda fueron atendidos por el padre del investigado que hizo entrega de los bienes que buscaban.

Por ello, secuestraron los elementos y los trasladaron a la Comisaría donde fueron entregados a su propietario.