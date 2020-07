Las 12 Mejores Novias/Esposas Según El Zodiaco (De La Peor A La Mejor)

La gente usa los signos del Zodíaco para guiar muchas cosas en sus vidas – incluso parejas románticas.

1. Escorpión

No te dejes picar por esta señal de huracán. Les gusta tener el control en sus propias relaciones, a todos ellas. También son súper contundentes, así que si eres una persona sensible, puede que este no sea la chica adecuada. No son necesariamente malvadas, sólo muy realistas y tienen un alto nivel de exigencia. Si las traicionas, no esperes el perdón.

2. Virgo

Se sabe que las Virgos son bastante críticas consigo mismas – una falta de confianza a veces puede dificultar que las Virgos piensen que son lo suficientemente buenas para su pareja. Los celos son una gran señal de alerta que a menudo aparece en este signo, y combinada con su necesidad de perfeccionismo, puede hacer que se produzca un comportamiento autodestructivo.

3. Aries

Ten una primera cita con una Aries que vaya bien, y para la segunda cita se estarán mudando con sus plantas y pidiéndote un cajón que te sobre. Aparte de esta necesidad de mudarse rápido, les gusta tener la ventaja en una situación. Ambas cosas a veces dan miedo e incluso desalientan a los hombres. A través de su exterior duro se encuentra un interior suave, como un dulce de caramelo, pero cuando dicen palabras en una pelea, seguro que pueden estar ser hirientes.

4. Tauro

Aunque este signo no anda con juegos, son muy independientes y felices con sus vidas tal como están, sin importar si una pareja romántica está a su lado. No intentes apresurar o acelerar las cosas porque una Tauro hará las cosas al ritmo exacto que necesitan. Si lo que te enciende es un espíritu independiente y feroz, una chica Tauro podría ser perfecta para ti.

5. Cáncer

Este signo compasivo lleva su corazón en la manga, y las lleva a ser manipulados en las relaciones. Esto causa problemas de confianza, lo que dificulta las relaciones con ellas. Hay que tener paciencia con este signo que quiere amor tanto como ella le teme. Una Cáncer a veces se puede poner en su propio camino cuando se trata de lo que podría ser una relación floreciente.

6. Leo

Este signo ve demasiadas comedias románticas y sus expectativas pueden ser…. muy poco realistas, cuando menos. Se enamoran de los chicos malos que no se esfuerzan, y la mayoría de sus frustraciones surgen de demasiado dar y poco recibir. A pesar de su confianza, sus habilidades para tomar decisiones no son las mejores.

7. Acuario

Este signo en el medio del camino suele ser rara, pero no son las peores novias. Son inteligentes, extravagantes y amantes de las mentes intelectuales. Es difícil ganarse su lealtad, pero son un verdadero “todo o nada”. Ellas a menudo ven los defectos como algo positivo y pueden bañarte de amor, mientras que su amor propio es un poco más oscuro. Si eres paciente con un Acuario, cosecharás los beneficios.

8. Géminis

¡Oh!, el “dos caras” de los signos del Zodíaco. Una mujer Géminis tiene dos lados muy diferentes – un lado es una mariposa social con tendencia saliente, y el otro lado es un poco más oscuro y solitario. Pueden tratar de ocultar este lado a los intereses románticos, pero su confianza y lealtad hacen que valga la pena. Aman fuerte pero a menudo ponen en una cara dura.

9. Libra

Una Libra siempre valorará el equilibrio, evitando el conflicto a veces hasta a un punto nada saludable. Es posible que tengas que ir a terapia con una Libra, porque están acostumbradas a pasar temas por debajo de la alfombra en lugar de simplemente hablar de ellos. Pueden ser muy encantadoras y sociables, lo que puede ser interpretado como demasiado coqueta por una pareja romántica. Si eres algo celoso, el salir con un Libra va a ser una montaña Rusa.

10. Capricornio

Aunque esta pequeña dama puede ser bastante terca y dominante, ayuda a sus parejas a florecer, pero espera que hagan lo mejor de sí mismas cuando están a su alrededor. Ella siempre defiende a sus seres queridos (incluso cuando no están en su presencia), pero a veces puede ser difícil de leer y un poco cautelosa. Si te ganas su corazón, considérate raro.

11. Sagitario

Esta señal puede ser su peor enemigo en términos de ser juiciosa – ¡sobre sí misma! Ella deja de lado sus necesidades, que a veces no es lo más saludable a hacer. Sin embargo, siempre es apasionada y nunca aburrida. Te amará mucho y pensará profundamente en todos los que le importan.

12. Piscis

Este signo es tímido, lo que hace que sea difícil conocerlas románticamente. Puede que te atraiga este misterio, y una vez que ganes algo más de su confianza, ellas serán tu fan número uno y tu porrista. Tienen una manera de conocer a la gente en el corazón de su esencia, más allá de lo que dicen y hacen. Son sensibles y pueden leer la energía, y no se involucran a menudo en peleas.

