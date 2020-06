Largas colas para cargar nafta en Resistencia

Si bien en un principio no quedó muy en claro quienes pueden abastecerse de combustibles durante esta nueva etapa de una cuarentena estricta, la publicación del Decreto 702, dio a conocer los detalles sobre el venta de nafta en la provincia.

A fin de garantizar la prestación de servicios esenciales, el expendio de combustible, estará exclusivamente destinado a la provisión de carga para vehículos afectados a servicios públicos de salud y seguridad, actividades consideradas esenciales y aquellos expresamente autorizados para circular”, detalla el decreto.

