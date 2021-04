“Lamento habérmelo puesto”: mujer trans se inyectó silicona industrial en la cara

“Es importante advertir a la gente que no lo repita y no haga lo mismo”, advirtió.

Una mujer trans se hizo aplicar silicona industrial en la cara, lo que le causó una reacción adversa, y ahora necesita realizarse una costosa operación.

Según contó Juju Oliveira, de 30 años, en 2017 concurrió a una clínica clandestina y pagó para que le colocaran 250 ml de silicona industrial.

Ese materia se le esparció por la mejilla, la nariz, el mentón y la mandíbula, por lo que su cara quedó deformada.

“Lamento habérmelo puesto. Creo que es importante advertir a la gente que no lo repita y no haga lo mismo”, advirtió Oliveira.

Y añadió: “Hay un montón de travestis y transexuales que están empezando y que piensan que ponerse silicona es una maravilla. La silicona industrial no es una maravilla, sino un peligro”.

Desde su lugar de residencia en en el municipio brasileño de Passo Fundo, en el estado Rio Grande del Sur, la mujer inició una colecta para poder operarse, pero la iniciativa no propseró.

En un mensaje a sus más de 38 mil seguidores de Instagram, lamentó por el fracaso de su petición: “Hoy estoy muy triste. Sabiendo que no me operaré, que seguiré con la cara así, toda deformada. Y que la gente se seguirá burlando de mí”.

Juju llegó a recaudar 3.600 dólares que no le alcanzan para el procedimiento, por lo que -según afirmó- donó el dinero y desmintió que lo haya usado para comprar una moto y joyas.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir