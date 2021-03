La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a enviarle un duro mensaje al Fondo Monetario Internacional (FMI), al advertirle que el país “no puede pagar la deuda”. Lo hizo al encabezar un acto en Las Flores por el día de Memoria por la Verdad y Justicia, y en medio de las gestiones que el ministro de Economía, Martín Guzmán, mantiene en los Estados Unidos para tratar de reestructurar la deuda con ese organismo por alrededor de 44.000 millones de dólares.

“No estamos diciendo de no pagar, qué vamos a decir de no pagar si nuestro espacio fue el único que no contrajo deudas y pagó las de los otros gobiernos, deberíamos hacer todos un esfuerzo, sobre todo aquellos que tiene responsabilidad del oficialismo y de la oposición, es más, estos deberían insistir para que nos den menor tasa de interés”, expresó Cristina Kirchner.

Ese fue el mensaje de la ex presidenta frente a las deliberaciones abiertas con el FMI, por las que en la víspera Guzmán mantuvo una reunión con la directora gerente del organismo multilateral de crédito Kristalina Georgieva.

