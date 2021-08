La verdadera relación entre Rodrigo y Diego Maradona: “Tuvo sus diferencias con él”

La madre de Ramiro Bueno, único hijo del recordado cantante, reveló detalles del vínculo que mantenía el cordobés con el astro del fútbol.

Patricia Pacheco, ex pareja de Rodrigo Bueno, estuvo como invitada el sábado al ciclo “Secretos Verdaderos”, América, y dio detalles desconocidos sobre la relación del reconocido cantante y Diego Maradona.

La madre de Ramiro Bueno, único hijo del recordado cuartetero, admitió que Rodrigo no quería viajar a Cuba para encontrarse con el astro del fútbol, en aquellas imágenes que quedaron registradas para un ciclo de tevé.

“Rodrigo lo había conocido hace muchísimo tiempo atrás a Maradona, yo estaba embarazada cuando lo conoció. Así como tuvo su amistad, entre comillas, tuvo sus diferencias con él”, precisó Pacheco.

Y agregó de manera reveladora en charla con Luis Ventura: “Rodrigo no quería él, ya lo conocía a Maradona. Fue para la televisión eso. Ellos ya habían tenido su historia, también su historia de consumo”.

“Cuando yo estaba embarazada, Pedro Bueno lo llevó a Rodrigo con Diego Maradona y ellos tuvieron su historia de consumo y demás. Cuando volvía, yo le rascaba la cabeza para que se duerma. Pedro era consumidor también, lo sufrió mucho”, precisó Patricia.

“La cocaína es un tema heavy y no hay que esconderlo”, dijo la mamá de Ramiro y aseguró que con su hijo muchas veces lo sintió lejano: “Como padre lo necesité, me sentí un poco sola, no significa que no ame al hijo, pero yo tenía 21 años y necesitaba ese calor que no encontré”.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir