Según anunciaron empresas farmacéuticas que encabezan los experimentos junto a la Universidad de Maryland y a la Universidad de Nueva York, en los Estados Unidos, la vacuna contra el coronavirus podría estar lista antes de fin de año.

Además, anunciaron la aplicación de las primeras cuatro tipos de dosis en 360 voluntarios libres del coronavirus Sars-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19.

El ensayo clínico ayudará a los investigadores a evaluar si la vacuna es segura, quien produce la respuesta inmune más fuerte que podría defenderse de la cepa letal y cuál debería ser la dosis eficiente para tratar el mal.

