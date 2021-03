La Unidad Sanitaria Móvil Municipal y la Unidad Móvil de Fundecch Conin realizarán operativos junto a Región Sanitaria VII y el Hospital 4 de Junio

Los operativos comenzarán el día miércoles 17 de marzo y se extenderán hasta el día sábado 20 en distintos puntos de la ciudad y realizarán relevamiento pediátrico nutricional, atención obstétrica y vacunación conforme al calendario nacional.

Así lo detallaron en conferencia de prensa que tuvo lugar en la mañana del viernes, en el Centro Cultural Municipal. Allí, el intendente Bruno Cipolini, el doctor Javier Peralta, director del Centro Fundecch; la doctora Natalia Alfonso de Región Sanitaria VII y la licenciada Magalí Barrios, jefa del área de obstetricia del Hospital 4 de Junio, brindaron detalles del trabajo que se realizará durante los cuatro días.

“Esta convocatoria tiene como objetivo hacer conocer este operativo conjunto que se llevará a cabo en la ciudad, con la unidad móvil del Centro Fundecch Conin y la del Municipio, en colaboración con el Hospital 4 de Junio y Región Sanitaria VII. Esto es en el marco de la tarea que realiza el Centro en el relevamiento nutricional. Es una tarea importante, desde el municipio si bien no es una responsabilidad primaria siempre tratamos de acompañar este tipo de iniciativas porque sentimos un compromiso importante sobre todo con los más chiquitos”, sostuvo el Intendente.

Los operativos

En cuanto al relevamiento nutricional, Javier Peralta explicó que se priorizará la atención a niños menores de 2 años. Por su parte, el área de obstetricia realizará atención prenatal y Región Sanitaria VII aplicará vacunas conforme al calendario nacional para niños de todas las edades.

-Miércoles 17/03: ruta 95 y calle 71 barrio San Miguel (Ex Ensanche Norte)

– Jueves 18/03: avenida 1 esquina 51 del barrio Arce

– Viernes 19/03: calle 4 entre 337 y 339 del barrio Ex Aeroclub (MTD)

– Sábado 20/03: Quinta 269 y ruta 95 del barrio San Cayetano (barrio Sur La Salada)

