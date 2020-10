La Unidad Médica Educativa es la sexta institución en el país en el uso de plasma de pacientes convalecientes

La clínica médica de Uncaus se volvió una de las instituciones de salud más consultada en el último tiempo sobre el uso de plasma convaleciente en pacientes con sintomatología Covid 19 positivo. Esto es debido a que desde el inicio de la pandemia los prestigiosos médicos a cargo de la atención médica sanitaria de la UME se han capacitado en este innovador tratamiento logrando asombrosos resultados en pacientes con sintomatología leve o moderada.

El doctor Fabián Acevedo, quien se encuentra a cargo del área de aislamiento por covid 19 en la Unidad Médica Educativa de Uncaus, junto al director de la entidad, el doctor Marcelo Gallovich y a un gran equipo de profesionales, realizan un denodado esfuerzo desde el inicio de la pandemia para poder superar las barreras que presenta esta enfermedad recientemente conocida y así lograr salvar la mayor cantidad de vidas posibles.

Tal es así que desde el comienzo de la pandemia han pasado alrededor de 90 pacientes por la institución médica con diagnóstico de covid 19 positivo, de los cuales el 90% se recuperaron, la mayoría gracias al uso de plasma convaleciente de pacientes recuperados.

Al respecto, el doctor Acevedo remarcó: “Hemos sido los primeros en el uso de plasma convaleciente en el norte, esto fue en el mes de mayo, cuando tras una formación que hemos tenido con el doctor Luis Cantalupi de Mar del Plata -uno de los médicos pioneros en el país en el uso del plasma convaleciente- nos animamos a comenzar a realizar este tratamiento en nuestra institución para salvar la mayor cantidad de vidas posibles”.

Los resultados han sido muy buenos ya que según expuso el doctor “se ha notado una evolución favorable de los pacientes y ha quedado demostrado que con el uso de plasma en aquellos pacientes que presentan sintomatología moderable el alta médica se da mucho más rápido que en el resto, lo que disminuye infecciones sobreagregadas”. En este sentido, se explayó diciendo: “aquellos pacientes que eran tratados con plasma convaleciente de pacientes recuperados, en etapa temprana y con sintomatología como máxima moderada, evolucionaban entre las 72 y 96 horas a partir de su internación. Una vez pasadas esas horas el paciente se podía ir a su domicilio, lo cual cortaba su etapa de internación ya que el resto -quienes no habían recibido este tratamiento- demoraban un promedio de cinco días para recibir el alta médica”. En este sentido, explicó: “si nosotros prolongábamos la internación nos significaba un posible cuadro infeccioso sobreagregado, es decir que el paciente podría hacer una neumonía, y esto haría que le lleve más días de internación”. De allí la importancia de una rápida y eficaz recuperación.

Constante capacitación

Actualmente la Unidad Médica Educativa es la sexta institución que mayor cantidad de tratamientos con plasma convaleciente ha realizado en el país. Hoy por hoy se ha convertido en una institución de salud de consulta para otros sanatorios y médicos, lo que enorgullece enormemente a los profesionales de la salud que día a día se esfuerzan por mejorar la atención médica a pacientes oriundos de distintas localidades de la provincia del Chaco. “Ha sido una formación ardua y larga, pero hemos notado la evolución de nuestros pacientes”, dice Acevedo, al mismo tiempo que adelantó que se prevé visitar hospitales del interior del Chaco para poder capacitarlos sobre la importancia de detectar de manera temprana a los pacientes con sintomatología de covid positivo.

Por otro lado, Acevedo informó que actualmente junto al doctor Gallovich forman parte de una organización que tiene su base en Chicago, Estados Unidos desde donde se desprende el uso de plasma a nivel mundial. “Es decir que estamos en constante comunicación con profesionales y sanatorios de otros países del mundo, para poder seguir capacitándonos”, señaló.

Al respecto, amplió que desde el comienzo del mes de Mayo la UME puso en marcha el protocolo de atención al paciente con el uso de plasma convaleciente de pacientes recuperados. En este sentido, comentó que como referente de la UME en el trabajo con pacientes Covid 19 integra un grupo de profesionales de la salud donde se encuentran biólogos y médicos de Argentina y Estados Unidos. “A través del cual vemos la experiencia de Estados Unidos y Mar del Plata en el tratamiento con plasma convaleciente. Nosotros también contamos nuestra experiencia ya que estamos en sexto lugar a nivel nacional en cuanto a este trabajo”, dijo el doctor.

El trabajo consiste en ver las experiencias que tiene cada uno de estos profesionales de salud, lo que permite estar en constante formación a través de las plataformas Meet y Zoom.

Cabe destacar que actualmente la UME mantiene como protocolo el uso de plasma convaleciente de pacientes covid 19, en etapas tempranas o moderadas de la enfermedad.

En tal sentido comentó que “una de las novedades que surgió actualmente tiene que ver con la titulación de anticuerpos que se va tomando como promedio en los pacientes, ya que al principio se hablaba de un promedio 1/400 y ahora se habla de 1/800, es decir que se necesitan más anticuerpos del donante para ver mejoría en los pacientes Covid 19. Esto es muy dinámico, así que vamos aprendiendo y contando nuestra experiencia con el correr de los días”, afirmó.

¿Quiénes pueden donar plasma?

Respecto a quienes son los pacientes que pueden donar plasma, el doctor Acevedo explicó que lo pueden hacer principalmente aquellas personas que han tenido coronavirus y que no han sido tratadas con plasma, porque de esta forma su organismo genera una gran cantidad de anticuerpos. En este caso se debe esperar catorce días desde su recuperación para poder ser donantes. Pero así mismo, también aquellos pacientes que han recibido plasma pueden esperar 90 días para practicarse un estudio médico donde se determine si su organismo generó la cantidad de anticuerpos necesarios para poder realizar la donación de plasma.

“El primer paso es acercarse al laboratorio de la Unidad Médica Educativa, donde se realizará una evaluación de anticuerpos, y si cuentan con la cantidad necesaria se hará la donación”, dijo el doctor.

En este sentido, remarcó que “gracias a Dios hemos tenido pacientes con una gran cantidad de anticuerpos, por lo que de un solo paciente se ha podido sacar hasta tres plasmas”, e insistió en la importancia de ser donante para salvar vidas.

Otros de los requisitos a tener en cuenta a la hora de hacer la donación de plasma son: tener entre 18 y 65 años, gozar de buen estado de salud, no haber tenido embarazos y esperar los días señalados tras haber desaparecido la sintomatología de covid.

