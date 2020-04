La Uncaus ratifica la vigencia del calendario académico en curso aplicado a todas sus carreras presenciales y virtuales

Desde nuestra Casa de Altos Estudios, queremos dirigirnos a la comunidad universitaria, dando a conocer esta decisión institucional de ratificar la plena vigencia del calendario académico aprobado por el Consejo Superior de la Universidad, adaptando a la realidad de aislamiento que nos toca vivir, y con la responsabilidad institucional que eso conlleva. Reprogramado por disposición de Secretaría Académica 203/2020, en cuanto a la presencialidad.

Que en el contexto complejo y extraordinario que nos toca vivir, y en particular a la Provincia del Chaco, dónde tuvimos los primeros casos del país, y lamentablemente la primer muerte a causa del covid-19, siendo un docente de nuestra casa, lo que sacudió más aún nuestros cimientos.

En base a ese contexto nacional y provincial, tuvimos que tomar una decisión de aislamiento, cierra de aulas, pero ratificando la enseñanza universitaria, en este caso, desde las casas de los alumnos, y con el trabajo incansable y excepcional de nuestros docentes y no docentes, que siempre estuvieron dispuestos, entendiendo que el derecho a la educación, nunca, bajo ningún concepto, puede ceder, ante una realidad adversa.

Ello permitió el desarrollo, en tiempo record, de 365 cursos mediante Moodle, dónde permitió incorporar diferentes plataformas de interacción como zoom, meet, Skype, entre otras, garantizando la calidad educativa y el desarrollo pedagógico de las clases.

Con ayuda de todos los actores universitarios, permitió la matriculación de los alumnos, que finalizaron los cursos de nivelación y comenzaron las clases virtuales de las materias de sus respectivas carreras.

La UNCAUS no permanece ajeno a la sociedad y es por ello que elaboró alcohol en gel, alcohol sanitizante, repelente para mosquitos, entre otras cosas, las cuales se distribuyeron a lo largo y ancho de la provincia, y principalmente a entidades que seguían trabajando, brindando los servicios esenciales en esta pandemia.

La Universidad realizó simulacros, de pacientes con covid-19 en la Unidad Médica Educativa, UME, por lo que pudiera devenir para la ciudad, y para detener esta enfermedad, con lo que también se creó la red de voluntarios y voluntarias, para entre todos detener y aportar nuestro granito de arena en esta crisis.

La salida del aislamiento, entendemos que no va a ser sencilla, y será paulatina, por la cual estaremos atentos a las noticias y decisiones que se adopten desde el gobierno nacional y provincial, no temiendo en reprogramar aquellas actividades que requieran presencialidad, y no puedan ser adaptadas a una posible virtualidad, dejando la tranquilidad a nuestros alumnos y familiares, que la UNCAUS, prioriza la enseñanza, de la misma manera que la salud de la población.

Quédate en casa, que al coronavirus los ganamos entre todos y todas.

