La U.E.G.P.N°169 trabajó junto a los niños con el proyecto “Compartir es dar amor” para ayudar a merenderos y al Hospital 4 de Junio

Se llevó a cabo con mucho éxito y alegría el proyecto “Compartir es dar amor” por parte de los niños de la U.E.G.P. N°169, donde su directora Nancy Coraza, brindó detalles al Diario Chaco Noticias: “Concluyo el mes de Agosto y los niños tuvieron a su cargo este hermoso proyecto llamado “Compartir es dar amor”. Se pudo recaudar mucho mas y pudimos ayudar en gran manera a la sala de Neonatología y pediatría del Hospital 4 de Junio. Por la tarde de ayer fuimos al merendero del Barrio Arce y pudimos conocer el trabajo comunitario con 111 niños a cargo de una mujer, sin absolutamente ayuda de NADIE. Muy contentos por haberlos conocidos y haber sumado un granito de arena con este proyecto.”

“Agradecemos por supuesto a los papás pero sobre todo a los niños del nivel inicial, escuela primaria y chicos de la escuela secundaria que no quisieron quedar afuera colaborando en reparar, higienizar, pintaron, armaron paquetes de regalos. Hay un grupo nuevo de gente adulto con el deporte conocido actualmente como Newcom que se sumaron a ayudar. La idea era donar los juguetes de nuestros niños, que ya no lo utilizaran. Los chicos del secundario fue notable la donación de sus propios juguetes que ya no utilizan y por otro lado el grupo de Newcom por ejemplo compro golosinas, entre otros para dar en regalos.”, acotó.

Respecto al regreso presencial de clases, la directora expresó: “Creemos que se puede trabajar en modo presencial, cuidándonos, sin olvidarse de lo que se vive actualmente aplicando los protocolos. Los niños son muy buenos maestros, practican ponerse el alcohol antes de comer aquí en la institución y luego en la casa lo siguen aplicando de manera habitual. ”

