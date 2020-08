La titular del Servicio 107 se refirió a un “supuesto festejo” en su lugar de trabajo

Noelia Santa Cruz, titular del Servicio 107 se refirió a un festejo por el Día del Amigo realizado en el mismo servicio que tomó estado público a través de las redes sociales “La idea es salir a explicar que pasó , no a justificarme por lo que paso y que ha tomado estado público a través de las redes sociales”, comenzó diciendo Noelia Santa Cruz. Aclaro la titular del Servicio 107 que no fue una fiesta, “fue una forma de agradecer en este tiempo de pandemia por todo el trabajo que se está realizando. Ya llevamos más de 140 días trabajando en la pandemia y el equipo del Servicios 107 es el que está en primera línea, no es fácil , salir a hisopar, fuimos los primeros en salir a hisopar. Estamos dando todo, y lo que hice fue una forma de agradecer y destacar el trabajo que lleva adelante este grupo humano donde hay cuatro madres, muy preocupadas pero igual están firmes”, sostuvo. Dijo Santa Cruz, “tuve la idea de contener a mi equipo de trabajo y darles un mimo en medio de tanto trabajo y preocupación. En el Día del Amigo nos juntamos un instante para destacar ese día y la importancia de tenernos unos a otro, lo hicimos con todas las medidas de bioseguridad previstas, con el barbijo permanente. La foto que esta publicada fue malinterpretada”, aseguró la profesional y le llama la atención que se haya publicado luego de 10 dias. Comentó que para ese día jugaron al Amigo Invisible, “cada uno de los integrantes del Servicio 107 tenían que dejarse una esquela con un mensaje para su compañero, como era su relación para poder entre nosotros estar bien. Es una manera de recibir una contención entre nosotros luego de un día extenso de trabajo de más de 16 horas”, aseguró Santa Cruz. “No fue una fiesta” Aprovecharon el momento en que había cambo de guardia como para poder estar todos, “fue solamente entregar un presente y decir unas palabras para luego cada uno dirigirse a su lugar de trabajo o a su domicilio. No fue una fiesta, ni fue una comilona. Fui un mimo para el equipo, donde estaban habilitadas las reuniones, así lo había dicho el intendente”. Noelia santa Cruz, dijo que salía a dar la cara en nombre del equipo y explicar a la comunidad cual fue el objetivo,” nos juntamos un instante y sacamos una foto en nuestro lugar de trabajo y fue solo unos segundos, lo que dura sacarse una selfie y después cada uno respetó su distanciamiento”, aseguró la profesional, acto que fue mal interpretado u luego publicado malintencionadamente. “Para mí es muy importante la contención emocional cada uno de ellos, que es muy difícil, sobre todo en este tiempo”, aseguró. Por último dijo Noelia Santa Cruz que una vez que el director del hospital tomo conocimiento de este caso le solicitó un informe al respecto.

