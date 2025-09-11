LA TIGRA: Se fue al trabajo y nunca volvió, lo encontraron en un pozo de agua

La localidad de La Tigra atraviesa horas de profundo dolor, tras la aparición sin vida de un vecino de 45 años, que se encontraba desaparecido desde el pasado martes. El hombre había salido rumbo a su trabajo y nunca regresó, lo cual generó preocupación entre familiares y allegados.

Los vecinos aseguraban haberlo visto por última vez en las inmediaciones de la ex cooperativa La Unión, antes de que su rastro se perdiera sin dejar señales.

Tras varios días de intensa búsqueda, la peor noticia se confirmó: el cuerpo del ciudadano fue hallado dentro de un pozo de agua.

Las autoridades investigan las circunstancias en que se produjo la tragedia, mientras los vecinos despiden con pesar a quien fuera parte activa de la vida del pueblo.