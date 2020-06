La Termal: Aprehendieron a uno de los supuestos autores del robo millonario

Ayer a la mañana efectivos de la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña, aprehendieron a un joven por calle Tierra del Fuego, incautando un rodado y una parte del dinero sustraído días atrás.

Alrededor de las 09:00; personal se abocaron a su tarea de investigación, en relación a un “Supuesto Robo”, ocurrido en cercanías del Banco Nación de Quitilipi, donde una persona, fue abordada por dos sujetos, a mano armada, sustrayéndole la suma de $1.200.000 pesos.

De esta manera, continuando con la pesquisas, luego de ver varias veces, el material fílmico, en donde capta el hecho, supieron las características de los sujetos y en que se movilizaban.

Más tarde, supieron que la camioneta utilizada para cometer el ilícito, fue hallada por los agentes de la Comisaria Tercera de Sáenz Peña, en un descampado, incinerado.

Seguidamente, conforme los instrumentos legales respectivos y en presencia de los Ayudantes Fiscales, Supervisor de Zona VIII Comisario Mayor, Atilio Ledesma y agentes de la Comisaria Local, procedieron al allanamiento de dos domicilios.

En el primer domicilio por calle Tierra del Fuego, secuestraron la suma de $18.100 pesos, un pantalón tipo babuchas, camuflado y en carácter impostergable, un teléfono celular, un ticket de compra y una motocicleta Honda Wave, de dudosa procedencia. Aprehendiendo a un joven de 23 años. El resultado del segundo procedimiento, fue negativo.

Consultando con el Magistrado actuante, dispuso que el detenido sea notificado de su aprehensión, en causa “Supuesto Robo” quedando alojado en la Comisaria Local, Quitilipi.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir