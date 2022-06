“La Tana “Los alfajores de emprendedora saenzpeñenses que llegó a la manos del Papa Francisco

Produce 250 unidades por día, comunes y de harina de algarroba, y vende todo. Sus proyectos: aptos para celíacos y veganos.

Nori Naima es la titular del emprendimiento Alfajores “La Tana”, con sede en Ameghino 756 de Presidencia Roque Sáenz Peña (calle 24, entre 15 y 17). Su pyme tomó notoriedad luego de la visita del gobernador Jorge Capitanich al Papa Francisco el último 19 de mayo, donde le obsequió al Sumo Pontífice una docena de estos alfajores chaqueños.

Nori dialogó con la Agencia FOCO y dio detalles del día a día de su emprendimiento, en donde fabrica unos 250 alfajores por día, una cifra que busca ampliar a medida que consiga créditos para los insumos de producción. “Este emprendimiento comenzó en plena pandemia buscando hacer algo más que lo habitual, utilizando mis manos y queriendo reflejar algo de mi pasado. Soy amante de lo dulce, sobre todo alfajores y el dulce de leche. Conversando un día en familia con mi esposo decidí empezar con el tema de los alfajores”, comentó la saenzpeñense.

La familia tuvo mucho que ver en emprender este camino: “Me gustaban mucho los alfajores de pequeña, mi mamá hacía alfajores de maicena y creo que ese fue mi inicio”.

Nori comenzó a elaborar alfajores de maicena, hasta que “empecé con los bañados de chocolate. Tardé un poco, pero encontré una receta que me más gusta. Un poco la fui reformulando hasta llegar a lo que yo busco, como sabores y que contemple la utilización de harina de algarroba”.

En este sentido, Nori sostuvo que se acercó al Ministerio de Producción de la provincia: “Allí me capacitaron y me ayudaron a poder avanzar. Busqué la manera de conseguir un crédito para poder comprar alguna de las máquinas que necesitaba”.

EL USO DE LA HARINA DE ALGARROBA

Entre las particularidades de los alfajores de Nori se encuentra la utilización de harina de algarroba: “A mí particularmente me gusta la harina de algarroba. La descubrí cuando mi nuera embarazada quería comer sano y me convidó. Me gustó tanto que empecé a investigar”.

“Allí fue que pensé en hacer un alfajor regional con harina de nuestra zona. Hice distintas masas hasta que salió la que usamos ahora. Tenemos ocho sabores, tres de harina de algarroba, entre otros”, dijo.

Entre los proyectos que tiene Nori, se encuentran el poder elaborar alfajores aptos para celíacos “para lo que necesito un lugar especial”, y alfajores veganos.

Para más información sobre el emprendimiento, pueden encontrar @alfajoreslatana en Instagram o comunicarse al teléfono 3644 450907, tanto para conseguir los productos en Sáenz Peña o en Resistencia.

