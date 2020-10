La renuncia de Licenciado a cargo de Región Sanitaria VII

Sáenz Peña.- El licenciado, que venía al frente de la Región Sanitaria VII Centro-Oeste, hizo conocer su decisión a través de las redes sociales.

“Las desiciones que uno toma siempre son en familia por algo y para bien o algo mejor sin dudas, ese es mi pensamiento, el día viernes presenté mi renuncia en el Ministerio de Salud como Director de Región Sanitaria 7 Centro-Oeste por varias cosas que no vienen al caso”..

“Primero que nada agradecer al exelente equipo que me acompañó hasta hoy y hasta el fin de este ciclo estará codo a codo , disculpas y muchas a la comunidad xq sin dudas habrán faltado cosas que no pude resolver y de la manera que la comunidad lo necesitaba, me voy feliz sabiendo que: “me voy para trabajar el doble y generar mucho más de abajo, que es donde la gente nos necesita”.

