La Regional Educativa Vll Manuel Belgrano entregó cuadernillos a estudiantes y docentes de escuelas rurales y vulnerables

La Dirección Regional Educativa VII Manuel Belgrano recibió y distribuyó ya 17.300 cuadernillos de la serie “Seguimos Educando”, materiales pedagógicos producidos por el Ministerio de Educación de la Nación para acercar, en formato papel, actividades educativas a quienes no cuentan con dispositivo o acceso a internet, a fin de propiciar que los estudiantes sigan aprendiendo. En la Regional educativa VII se entregaron 17.300 y en los Próximos días recibirán 22.900 cuadernillos para ser entregados a las localidades de Presidencia Roque Sáenz Peña, Napenay, Avía Terai y Campo Largo. El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología distribuyó en toda la provincia 150 mil cuadernillos a estudiantes y docentes de escuelas rurales y de otros establecimientos que no tienen conectividad. A pedido del gobernador Jorge Capitanich y de la ministra Daniela Torrente, la entrega se realizó a través de las 12 direcciones regionales y las 4 subsedes, abarcando a todas las zonas rurales y barrios periféricos con población estudiantil en situación de vulnerabilidad social. La Directora Regional, Liliana Zarate, precisó que los mismos fueron entregados a las autoridades de Instituciones escolares de acuerdo con la cantidad de matrícula, al tiempo que directores/as y docentes realizaron la entrega a cada uno de sus alumnos y alumnas en sus instituciones, y, en muchas zonas rurales, las autoridades educativas llevaron este material a las casas de los estudiantes que viven en parajes alejados.

