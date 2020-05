La provincia del Chaco recibió donación de barbijos

El gobernador Jorge Capitanich y la ministra de Salud Pública, Paola Benitez recibieron al joven empresario Rodrigo Ojeda, quien donó 10 mil barbijos que serán distribuidos por la cartera sanitaria para protección contra el coronavirus.

Fue de esta forma que Ojeda le presentó al gobernador “Chaco Protec”, nombre de la marca de la compañía Punto Medio, que viene de las telecomunicaciones y que ahora incursiona también en la salud.

