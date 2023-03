La Producción es cada vez más difícil para los miembros del Mercado Municipal

Sáenz Peña – Laura Luque minifundista del Mercado Municipal se refiere a la realidad de la producción para los productores miembros del mercado: “Estamos teniendo problemas con la producción, hay muy poca producción.”

“El tema de las verduras, al no llover, directamente no hay. Con mi colega que trabajamos en la feria franca, el cuenta con verduras, pero porque las tienen a riego porque sino no hay producción, sin agua. Algunos productores directamente no vienen al tener pocos productos, no conviene, por todo el gasto de trasladarse.”

“Los pollos se vendieron temprano, pero debido a la restricción de la venta de pollitos bebés por el tema de la influencia aviar no permiten el transporte de pollitos vivos. Los costos aumentaron mucho, tanto los insumos como los productos. Estos pollos deben ser alimentados con balanceado y maíz, lo que hace que luego el producto en venta sea de calidad, no son pollos congelados. La compañera que traía lácteos no viene directamente por falta de producción.”

“Es una gran ayuda el Mercado municipal, es un ingreso más ante todo la problemática económica que se vive en todas las casas. Algo hay que hacer. Nos cansamos de hacer proyectos, los presentamos, y nunca se ejecutaron. Presentamos todos los papeles que nos pidieron y en la nada quedó. No se si no nos tienen en cuenta, pero todo quedó en la nada.”

“Respecto a las conservas lo más caro son los frascos, no consigo hace un año. El precio actual es de $250 el frasco con tapa aquí en Sáenz Peña. La tapa sola tiene un precio de $80 a $100.”

