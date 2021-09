La pre candidata a diputada provincial Karla Lezcano y su propuesta de estar cerca de los adultos mayores y jóvenes

La saenzpeñense Karla Lezcano, pre candidata a diputada provincial por la Lista 503 C Propuesta Chaco agradeció el acompañamiento y apoyo de la gente a lo largo de toda esta campaña. “Nos sirvió para que la gente nos conozca y para hacer conocer nuestra propuesta”, comentó.

Karla Lezcano es diplomada en Derechos Humanos y Políticas Públicas, es hija de Argentino Lezcano y Lidia Angela Delgado, tiene dos hijos y comentó que se involucró en política porque quiere renovar la política, “quiero poder dar una posición real para ver las aplicaciones reales que tiene todas las leyes. Mi propuesta como candidata es estar muy cerca de los adultos mayores, porque veo que un gran número de personas que son nuestros padres y abuelos cada vez están más solos porque no hay política de estado para ellos. Me gustaría poder estar cerca también de los adolescentes, en una edad complicada, en una etapa donde vamos forjando nuestro futuro, pero también un sector que sufre grandes flagelos , como la droga, la falta de trabajo y la deserción escolar . Me gustaría poder activar las leyes en beneficio de ellos como su único derecho de estar mejor cada día”, explicó.

Otro tema importante por el cual van a trabajar los precandidatos de la Lista 503 C es por la No Colegiación de los Abogados ya que eso tiene un trasfondo porque impide a los profesionales ejercer la abogacía, es una situación que va en contra de los Derechos Constitucionales.

Por último Karla Lezcano pidió a la ciudadanía en general y los saenzpeñense en particular que la acompañen con el voto a la Lista 503 C Propuesta Chaco “para poder decir que estamos presentes como chaqueños, como oposición y poder decir que hoy tenemos un color político pero que a la hora de asumir si la gente nos acompaña vamos a legislar por y para la provincia”

Por último agradeció a cada vecino de las distintas localidades que visitaron por haberles permitido poner sus propuestas “queremos seguir estando cerca de la gente y seguir conociéndolos por eso les pedimos que este domingo 12 de septiembre nos acompañen con su voto”.

