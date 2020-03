La policía debió intervenir en un nuevo caso de incumplimiento de cuarentena

Fue en el barrio Monseñor de Carlo, una familia que había llegada hacía pocos días de Brasil y no cumplieron con el aislamiento obligatorio por conoravirus.

Una familia con domicilio en el barrio Monseñor de Carlos de Sáenz Peña que había regresado de un crucero días atrás no estaban respetando la cuarentena prevista por el COVID-19

Personal policial anoche tuvo que verificar esta situación y tras dialogar con vecinos de la zona corroboraron una familia del barrio había llegado hace pocos días de un viaje del exterior. De inmediato se activó protocolo y con la presencia de una enfermera del Hospital 4 de Junio quien dialogo con una integrante de la familia.

La mujer 25 años confirmo su viaje junto a su concubino de 30 años, y su hijo de 6 quienes en fecha 28/02/20, viajaron tours en crucero MSC, con destino a BRASIL y regresaron el 07/03/20. Dijo que en la frontera le realizaron estudios médicos los cuales dio resultado negativo para COVID-19, pero no le dieron certificado, por eso con el pasar de los días y al no presentar síntomas realizaron su vida cotidiana normal.

Explicó también que en ese momento su pareja estaba trabajando en una pizzería ubicada en el barrio Sagrado Corazón, la licenciada en enfermería informó a la mujer sobre el protocolo vigente y le pidió que cumpla con la medida de cuarentena

Seguidamente se dirigieron hasta la mencionada pizzería, personal de salud pública, y la policía y dialogaron con el responsable del lugar a quien se lo interiorizo el protocolo existente para las personas que viajaron al extranjero y que debía permanecer en su domicilio. Fue invitado cerrar local y posteriormente fue notificado que de no cumplir con el aislamiento previsto junto a su grupo familiar, incurrirá en el delito previsto Art. 202 del C.P.A.

Sobre esta situación fue puesto en conocimiento el Fiscal Gustavo Valero.

