La Poceada quedó vacante y un pozo de $211 millones espera a su ganador

La suerte sigue haciéndose desear en la Poceada Chaqueña. Este martes, el sorteo número 2210 dejó el pozo principal vacante y catapultó la expectativa al máximo: ¡hay más de $211 millones en juego para el jueves!

El bolillero giró y los números que salieron —03, 31, 32, 35, 44, 60, 66, 89, 91 y 93— no encontraron un ganador de los cinco aciertos, por lo que nadie se llevó el gran premio. El ambiente se llenó de murmullos y suspenso, mientras los celulares ardían con mensajes cruzados en los grupos de WhatsApp: «¡Nadie le pegó!».

Pese a que la suerte máxima esquivó a los apostadores, hubo alegrías igual. Cuarenta y tres personas se embolsaron más de $498 mil cada una con cuatro aciertos: nada mal para un martes por la noche. Además, 1.205 chaqueños ligaron $4.445 al acertar tres números. Hasta los que sólo cruzaron dos tuvieron una razón para festejar: 14.845 se quedaron con la jugada gratis, el clásico consuelo que nunca está de más.

Entonces, ¿quién se anima al próximo desafío? El sorteo del jueves, que será a las 21.00, promete una adrenalina única con ese pozo millonario que ya es tema de charla en cada almacén y en todas las agencias.

La carrera por el premio está abierta hasta las 20.30 del jueves. Hacé tu jugada en las agencias oficiales y cruzá los dedos: en Chaco, la ilusión de pegarle a la Poceada se renueva y el sueño de cambiar de vida podría estar a una apuesta de distancia.