La oposición denunciará a Cristina Kirchner por su maniobra

La oposición advirtió este miércoles que llevará a cabo una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, si no cumple con el fallo de la Corte Suprema que indica que se deben elegir los dos representantes de la oposición en el Consejo de la Magistratura.

Es por la maniobra ejecutada por la vicepresidenta de dividir los bloques del Frente de Todos en el Senado para quedare con otro puesto en el órgano encargado de elegir y sancionar a los jueces.

Quien salió al cruce fue Luis Juez, senador nacional de Juntos por el Cambio(JxC), al plantear que la oposición tomará las medidas necesarias ante la justicia para hacer valer el fallo de la Corte. “No estamos mendigando nada que no nos corresponda. Que quede claro. Aunque parezca redundante, no es una interpretación que Cristina y Sergio Massa puedan hacer del tema”, manifestó.

El anuncio lo hizo ayer JxC en conferencia de prensa, en la que participaron la candidata de Diputados al Consejo, la radical Roxana Reyes, además del diputado Mario Negri y el senador Humberto Schiavoni. También estuvieron presentes Alfredo Cornejo (UCR) y Cristian Ritondo (PRO).

En la presentación, arremetió contra Cristina Kirchner al afirmar que “nos vemos todos inmersos en un capricho de una mujer que le tiene pánico a la Justicia. Los problemas de la Argentina son mucho más profundos que los problemas judiciales de la Vicepresidenta. La gente no lo va a tolerar ni nos va a permitir que nos entretengamos en cuestiones secundarias”, manifestó Juez.

De este modo, la oposición buscará hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema para ocupar los dos cargos del estamento legislativo de la oposición, con Luis Juez y la mencionada Roxana Reyes como candidatos.

“Pareciera que entramos en un juego en el que nosotros no estamos. Vamos a pedirle a Cristina Kirchner que cumpla la ley y si no la voy a denunciar penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público. No estamos pidiendo que nos regale nada que no le corresponde a la oposición”, advirtió el senador cordobés en la conferencia.

