La NASA afirma que un meteorito cayó a la Tierra en Navidad

En horas en que el mundo comenta la película Don´t Look Up, la NASA dio la nota al revelar que un meteorito provocó estallidos sónicos la noche de Año nuevo en la ciudad de Pittsburgh.

En la zona de South Hills y alrededores se reportó un fuerte ruido acompañado de un temblor. No obstante, se descartó que hubiera actividad sísmica. La agencia espacial de los Estados Unidos manifestó que la explosión del meteorito equivalió a 30 toneladas de TNT.

Meteor Watch, un sitio de la NASA, detectó el hecho a partir de una “suposición razonable”. La velocidad del cuerpo celeste fue de 45 mil millas por hora, es decir, 72.420 kilómetros por hora. Se calcula que su tamaño era de un metro de diámetro, con un peso estimado en 454 kilos. El mal tiempo impidió que fuera visible con un brillo cien veces superior al de la Luna llena.

Según Meteor Watch, se pudo detectar al meteorito por una estación de infrasonidos cercana que pudo captar la onda expansiva de este al desintegrarse. La meteoróloga Shannon Hefferan afirmó que los satélites captaron un destellos sobre Washington cerca del mediodía del sábado 1º de enero, y que fue la caída del meteorito a través de la atmósfera. Añadió que algo similar sucedió el pasado 17 de septiembre en Hardy, Virginia Occidental.

La noticia se conoce en momentos en que se debate el flm Don´t Look Up, estrenado en Netflix en Navidad. La película dirigida por Adam McKay, que protagonizan Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence y Meryl Streep, plantea, en tono de comedia, la amenaza de un cometa que se dirige hacia la Tierra con capacidad para terminar con la vida humana.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir