La Municipalidad suspende el recital programado de Las Pastillas del Abuelo

Lo confirmó este miércoles la Productora Ref Group en un comunicado de prensa publicado en su cuenta oficial en la red social Facebook.

Los responsables de la misma se mostraron bastante molestos y en total desacuerdo, con la decisión tomada con muy buen criterio por la gestión Cipolini, que de este modo reacciona (aunque tardíamente) suspendiendo eventos masivos ante la grave situación sanitaria que atraviesa nuestra ciudad por la pandemia de COVID-19.

El comunicado de la Productora Ref Group dice lo siguiente:

“Debemos comunicar la suspensión del show anunciado para el día 25 de Abril en la localidad de Roque Sáenz Peña (Chaco) y lamentamos informar que esto se debe puramente a la decisión política de las autoridades municipales. Habiendo tenido acceso primero, al DNU del Poder Ejecutivo Nacional y luego al DNU del poder ejecutivo del gobierno de la Provincia de Chaco, no encontramos ninguna referencia tendiente a suspender actividades artísticas culturales. De hecho el decreto menciona la realización de actividades culturales como un rubro permitido con sus correspondientes protocolos y respeto del aforo (cantidad de espectadores). En tal sentido nuestra productora posee otros shows en curso tanto con Las Pastillas del Abuelo como con otros artistas, en distintas ciudades del país.

Aclaramos que tanto Ref Group como Las Pastillas del Abuelo mantienen su constante preocupación y respeto por la situación sanitaria. Apoyamos y respetamos toda decisión tendiente a cuidar nuestra salud. En este caso, sentimos que no hay reglas claras, que las autoridades nacionales no incluyeron nuestra actividad dentro de las actividades prohibidas y en este caso las autoridades municipales sin mediar ninguna explicación y sin fundamentar por escrito la decisión, quizá que con el fin de desligarse de un posible problema, nos han comunicado de manera “extraoficial” que no podremos realizar el evento.

Para los productores de espectáculos, técnicos y músicos, los shows en vivo con protocolos son una actividad segura y esencial. Debemos seguir cuidándonos y actuando responsablemente. Pedimos disculpas a todos aquellos que habían hecho el esfuerzo de comprar su ticket y a todos aquellos que estaban ilusionados con poder ver a su artista preferido. Sería irresponsable de nuestra parte informar hoy, una fecha de reprogramación. Pero estamos comprometidos a buscarla cuando las condiciones legales y sanitarias así nos lo permitan.

Las entradas compradas serán válidas cuando la nueva fecha quede definida. Aquellos que prefieran devolver su entrada, podrán acceder a la devolución, por el mismo canal que hayan utilizado para la compra. Si realizaste la compra por Internet y querés devolver tus entradas, completá la solicitud de ‘Devolución’ en www.tuentrada.com . Pronto más información!”

