La Municipalidad realizó un nuevo operativo de desinfección para prevenir el coronavirus en la ciudad

Como parte de los trabajos se ejecutan con el objetivo de contener lo máximo posible la circulación o transmisión del virus Covid-19, en la noche del viernes el Municipio realizó un nuevo operativo de desinfección de calles en distintos puntos de la ciudad.

En la ocasión se contó con tres equipos que recorrieron, las calle 8, 10, 12 y 14 del Ensanche Sur; calles 8, 10, 12, 14, 16 y 18 e impares del centro; las cuatro avenidas, la avenida 33 desde 28 a la 48, la calle 28 desde la 33 a la 51 y todos los accesos como ser: calle 28, calle 20, ex Independencia, calle 6, 0000 y calle 9 desde avenida 2 hacia ruta 95.

Para dicho trabajo intervinieron distintas áreas del Municipio como Salud Ciudadana, Tránsito, Servicios Públicos y Desarrollo Local. También, como desde el primer día, se contó con la colaboración de productores de la zona.

Para la desinfección se utiliza agua clorada y amonio cuaternario, que es un limpiador desinfectante que tiene un amplio espectro de eliminación de microorganismos como: virus, bacterias, hongos, entre otros.

Vale remarcar que para reforzar las medidas preventivas llevadas a cabo por el municipio es necesario que los vecinos se queden en sus casas, tomando todas las medidas de higiene necesarias y no salir a menos que sea estrictamente necesario, entendiendo que “si las personas no circulan, el virus tampoco lo hace”.

