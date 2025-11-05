La Municipalidad de Sáenz Peña Anuncia el Cronograma de Pagos de Haberes de Octubre

La Secretaría de Economía de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña ha emitido el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de octubre de 2025. Los pagos se realizarán en dos jornadas consecutivas, comenzando este jueves 6 de noviembre.

​Detalles del Cronograma

​El desembolso se organizará según la categoría y el tipo de relación laboral del personal municipal, tal como se detalla a continuación: