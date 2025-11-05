Sáenz Peña Tendencias

La Municipalidad de Sáenz Peña Anuncia el Cronograma de Pagos de Haberes de Octubre

5 noviembre, 2025
Walter Jara

La Secretaría de Economía de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña ha emitido el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de octubre de 2025. Los pagos se realizarán en dos jornadas consecutivas, comenzando este jueves 6 de noviembre.
​Detalles del Cronograma
​El desembolso se organizará según la categoría y el tipo de relación laboral del personal municipal, tal como se detalla a continuación:

