La Secretaría de Economía de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña ha emitido el cronograma de pagos correspondiente a los haberes del mes de octubre de 2025. Los pagos se realizarán en dos jornadas consecutivas, comenzando este jueves 6 de noviembre.
Detalles del Cronograma
El desembolso se organizará según la categoría y el tipo de relación laboral del personal municipal, tal como se detalla a continuación:
La Municipalidad de Sáenz Peña Anuncia el Cronograma de Pagos de Haberes de Octubre
