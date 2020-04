Este martes, en una conferencia de prensa ofrecida esta mañana, el funcionario a cargo de la cartera del Interior afirmó que “los gobernadores están de acuerdo con mantener la cuarentena” más allá del domingo 26 de abril, cuando finaliza el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado.

Por su parte, el ministro de Transporte Mario Meoni, quien también se encontraba presente en la conferencia de prensa, adelantó que “el concepto cuarentena sigue”. Y detalló: “La protección, las medidas, el distanciamiento, la protección a nuestros adultos mayores que son las personas que más tenemos que cuidar, ese concepto sigue. Lo que vamos a hacer es ir definiendo día a día, qué actividades van a ir comenzando a funcionar”, precisó el funcionario nacional.

A lo anterior, el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro aclaró que, “para esto, se requiere un protocolo de salud y eso es lo que hacen los expertos”.

En ese sentido, De Pedro aseguró que “la mayoría de los gobernadores están de acuerdo en mantener la cuarentena”, y aclaró que “hay un proceso claro y es que cada gobernador tiene que solicitar a la Jefatura de Gabinete el listado de las actividades, junto con su protocolo”.

Las opiniones expresadas en los comentarios de las noticias, que no han sido sometidas a revisión editorial, en virtud de que son de exclusiva responsabilidad de los autores (lectores) de las mismas y pueden no coincidir con las de la Dirección Periodística de este Portal. No compartimos y repudiamos los comentarios, agraviantes, racistas, misóginos o que de algún modo ofenden la moral, buenas costumbres, religiones, elecciones sexuales, etc de los ciudadanos.-

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Imprimir