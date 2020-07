La máquina que te va a solucionar la vida: plancha la ropa y la dobla en 4 segundos

El artilugio llegará al mercado a finales de este año y sus creadores aseguran que sirve para camisetas y pantalones de cualquier talla. El sueño de muchos por fin se hace realidad

Hacer las tareas del hogar es una de las cosas que más nos cuestan. Ponerse a limpiar el polvo, barrer, fregar el suelo… ¡Qué horror! Por suerte la tecnología avanza rápidamente y se inventan electrodomésticos que nos ayudan a hacernos la vida más fácil. Lavadora, secadora, lavaplatos, robot aspiradora automáticos… todo para poder un poco más de tiempo que aprovechar en otras cosas.

Aun así dos cosas que la mayoría de las personas odian: plancha y doblar la ropa. Podemos dejar esta actividad siempre para última hora. Pero es posible que muy pronto podamos agilizarla gracias a un modelo renovado de FoldiMate, una máquina que además de estas dos funciones también perfuma.

Lo hace todo en 4 segundos y llegará al mercado a finales de 2019. El dispositivo, que se dio a conocer durante la feria tecnológica CES celebrada en Las Vegas en 2017, gracias a un prototipo de su robot homónimo, ya se puede reservar en su web. Así que es el momento de decir adiós a la placha y al estrés que provoca ponerse a quitar las arrugas de las camisas.

Vale para todo

Sus fabricantes aseguran que el invento vale para camisetas y pantalones desde tallas infantiles hasta extragrandes; y también se puede usar para almohadas y toallas de cualquier tamaño.

Por el momento solo se garantiza que se mande en el interior de Estados Unidos, pero aseguran que poco a poco irán realizando pedidos a más países

Para utilizar FoldiMate es necesario introducir la prenda por la parte superior para que en su interior realice las funciones y acabe depositándolas en una cesta en el inferior del aparato. No tiene límite de uso, siempre que se vayan recogiendo del cajón, como explica la empresa.

Es muy fácil de utilizar y la única precaución que se debe tener consiste en no saturar el cesto donde la ropa se almacena. Su precio es de 980 dólares (unos 863 euros) e incluye un 10% de descuento, aunque no están incluidos los impuestos ni los gastos de envío. Por el momento solo se garantiza que se venda en el interior de Estados Unidos, pero aseguran que “poco a poco irán realizando pedidos a más países; según la demanda y el plan de lanzamiento proyectado para el producto”.

Para asegurarse un lugar en la lista de espera, la compañía recomienda registrarse en la web y seguir las instrucciones especificadas. Además, enfatizan que el correo electrónico no es suficiente para ser añadido. También se debe completar el proceso e ingresar los datos principales, el país de envío y número de teléfono. En Europa la compañia ha llegado a un acuerdo con BSH Home Appliances Group, un grupo alemán especializado en electrodomésticos matriz de grandes marcas como Bosch y Siemens, que se pondrá mano a la obra en nuestro continente.

