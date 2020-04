La lucha contra el coronavirus en Argentina

Tres personas perdieron la vida este martes en la Argentina luego de luchar contra el coronavirus y así, subió a 56 el número de muertos en el país por el VOCID-19.

Los tres nuevos casos fatales fueron registrados en la provincia de Buenos Aires, en la Capital Federal y en Mendoza.

El primer caso del día fue informado durante el parte matutino de las autoridades del Ministerio de Salud: un hombre de 84 años de la provincia de Buenos Aires, el distrito con más víctimas fatales del país (21).

A media mañana, el Ministerio de Salud de Mendoza comunicó el deceso de un hombre de 44 años que había viajado recientemente a España junto a su esposa.

De acuerdo a su historia clínica, el 27 de marzo registró un cuadro de fiebre, dolor de cabeza y disnea y quedó internado preventivamente. El 30 de marzo pasó a terapia intensiva y el 1 de abril se constató oficialmente que tenía COVID- 19.

